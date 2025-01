Qualche possibile novità di formazione per Simone Inzaghi in vista della trasferta dell'Inter a Lecce. Secondo Tuttosport, infatti, a destra potrebbe giocare Darmian al posto del diffidato Dumfries. Tra gli infortunati, anche ieri Correa ha lavorato a parte ma sta recuperando, mentre Bisseck dovrebbe tornare tra i convocati per la prossima gara in A.

Il tedesco, infatti, tra oggi e domani dovrebbe tornare a lavorare insieme ai compagni di squadra.