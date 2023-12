Gli uomini copertina di Napoli-Inter sono Lautaro Martinez e Victor Osimhen, i due goleador nonché simboli delle rispettive squadre, ma guai a dimenticare Marcus Thuram, un co-protagonista che spesso ha saputo diventare attore principale nell'avvio di stagione dei nerazzurri. Lo sottolinea stamane Tuttosport che, parlando dell'esame 'Maradona', spiega che Tikus dovrà replicare una notte da Romelu Lukaku ricordando la doppietta che Big Rom siglò nel 3-1 finale dei nerazzurri contro i partenopei nel giorno della Befana del 2020.

Da allora, i milanesi non hanno più vinto nel fu San Paolo, storicamente un impianto ostico: prima di quella sopracitata vittoria in campionato, infatti, i milanesi non gioivano in casa degli azzurri dal 1997, quando Galante e un'autorete di Turrini regalarono i tre punti alla squadra di Simoni.