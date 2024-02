Lautaro Martinez scenderà in campo allo stadio Olimpico domani pomeriggio alle 18 con una nuova sfida da superare. Ha infatti segnato, come ricorda Tuttosport, un solo gol alla Roma e non nella capitale. Andò a segno nel 3-1 del 23 aprile 2022, di Brozovic e Dumfries le altre reti, ma non gli è mai successo di segnare a campi invertiti.

Da settembre non resta a secco più di una partita a campionato, eccezion fatta per quando è rimasto fuori per infortunio. Non ha segnato con la Juve e quindi ci proverà con la Roma. Consapevole che in ogni caso la sua presenza fa bene anche a chi gli sta di fianco, visto che Thuram sta avendo un rendimento notevole e che lo stesso è accaduto a Dzeko e Lukaku negli anni passati. Chi pensava che il belga fosse il pezzo insostituibile dell'attacco interista, deve oggi ricredersi: Lautaro ha fatto il salto di qualità ed è diventato lui l'elemento valorizzante, non solo segnando ma anche col pressing sul portatore di palla avversario e prendendosi la fascia di capitano, ruolo in cui si è perfettamente calato.

La partita sul rinnovo è aperta, anche se c'è la volontà di tutti di fare il passo che bisogna fare. Un gol contro la Roma, chiosa il quotidiano, sarebbe un argomento in più per convincere l'Inter ad accelerare.