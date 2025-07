L'Inter vuole capire le intenzioni di Hakan Calhanoglu, che nelle ultime ore viene accostato in modo insistente al Fenerbahce. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club turco avrebbe pronta un'offerta di 20 milioni di euro con un ingaggio da 6 milioni più bonus. Non sarebbe una proposta sufficiente per convincere la dirigenza nerazzurra. In caso di addio del turco, il primo della lista è Morten Frendrup del Genoa: con il club ligure sono già aperti i discorsi anche per De Winter.