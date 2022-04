L’inserimento prepotente della Juventus sul tanto chiacchierato Davide Frattesi "ha costretto l’Inter a virare su Jordan Veretout". Ne è sicuro Tuttosprot che non parla di resa bensì contromossa che mette neso su bianco le necessità dei nerazzurri: "trovare un centrocampista che possa garantire duttilità e affidabilità, che possa disimpegnarsi come mezzala e, all’occorrenza, mettere i panni del vice Brozovic, ruolo attualmente scoperto in rosa per l’incapacità dei presenti di rimpiazzare il genietto croato" e caratteristiche alle quali ben s'adegua l'identikit dell'ex Fiorentina, in uscita dalla Roma.