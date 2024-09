"Si riparte dal capocannoniere". Non ha dubbi Tuttosport che nella previsione dell'undici titolare che Simone Inzaghi questa sera potrebbe schierare a Monza, punterà tutto su Marcus Thuram, in testa alla classifica dei marcatori con 4 gol. A Monza, il francese, reduce dalla Nations League con la Francia di Deschamps che lo ha impiegato per 80 minuti complessivi nelle due gare contro Italia e Belgio, "sarà confermato al centro dell’attacco. Troppo impattante il suo avvio di stagione per poter farne a meno".

"Anche perché, escluso Arnautovic che comunque potrebbe avere una chance già stasera - continua il quotidiano torinese - a differenza degli altri due compagni di reparto Lautaro Martinez e Taremi, Thuram ha viaggiato molto meno durante la sosta", che l’ex Borussia Monchengladbach ha trascorso per tutto il tempo fra Parigi e Lione. Il capitano invece, che a fine agosto ha sofferto anche di un affaticamento muscolare, è rientrato a Milano dopo essere volato in Sudamerica dove ha disputato due impegnativi match con l’Argentina contro Cile e Colombia. Taremi invece è reduce di 180 minuti di fatiche con la sua Iran. "Entrambi sono tornati a disposizione di Inzaghi giovedì, allenandosi dunque in gruppo solamente negli ultimi due giorni. A meno che il tecnico non sorprenda lanciando dal primo minuto Arnautovic, è assai probabile che solo uno fra Lautaro e Taremi venga schierato al fianco di Thuram".