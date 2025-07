L'Atalanta ha chiesto Francesco Pio Esposito nei dialoghi con l'Inter per Lookman dopo la prima offerta da 40 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, rifiutata dalla Dea.

Come riportato da Tuttosport quella dell'Atalanta non è stata una provocazione, bensì una vera e propria richiesta. Pio Esposito più un conguaglio di 10-15 milioni di euro per Lookman, la contro risposta data all'Inter che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo canterano. L'Atalanta è alla ricerca di un sostituto di Retegui.

Anche il Napoli era pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 30 milioni di euro per strapparlo all'Inter, ma Esposito non si tocca. Chivu crede davvero tanto nelle potenzialità della punta dopo averlo lanciato in Primavera sotto età di due anni. Tanti club che si sono fatti avanti negli ultimi mesi ma la risposta è sempre stata la stessa: Esposito non si muove e resta all’Inter. A confermarlo è stato anche il ds Ausilio ieri.