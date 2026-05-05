Ormai il mercato passa anche attraverso i social media. Non necessariamente attraverso dichiarazioni o post criptici dei giocatori o di chi ne fa le veci, ma a volte basta un like 'insolito' o fuori contesto per alimentare le speranze dei tifosi oppure disilluderli. Questa è il calciomercato 2.0 in cui ogni singolo movimento di un calciatore può indirizzare le trattative o, quanto meno, rivelarne l'esistenza.

Con un enorme beneficio del dubbio, in un periodo in cui in casa Inter si festeggia la vittoria dello Scudetto senza però perdere il focus sulla finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio, i post dei nerazzurri abbondano e vengono commentati da migliaia di utenti, o semplicemente ricevono dei like di apprezzamento. Proprio due di questi invitano a riflettere il minimo sindacale, perché arrivano da giocatori a lungo accostati al club nerazzurro ma di proprietà di altre società.

Nello specifico, il post è quello in cui Marcus Thuram replica la foto di Kobe Bryant, nello spogliatoio dopo la vittoria delle NBA Finals, adattato nella fattispecie allo Scudetto. Intelligenza Artificiale, ovviamente, perché la coppa andrebbe ancora consegnata. Iniziativa creativa e tributo evidentemente apprezzati da Moussa Diaby e Curtis Jones, che non risulta siano stati compagni di squadra di Tikus, con il primo che ne condivide solo la nazionalità. Fatto sta che entrambi i giocatori, il primo dell'Al Ittihad e il secondo del Liverpool, sono ancora presenti sul taccuino di Piero Ausilio in vista dell'estate. E chissà che non stiano solo cercando di entrare in punta di piedi nel contesto nerazzurro...