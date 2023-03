Il calendario è strapieno e si è appena infortunato un titolare come Hakan Calhanoglu. Le premesse non sono delle migliori, in vista dei prossimi due mesi, come scrive oggi Tuttosport riguardo alla situazione dell'Inter. "Simone Inzaghi è il primo a sapere di giocarsi il posto nei prossimi due mesi - si legge -. Antonio Conte è un uomo libero, Roberto De Zerbi ha una clausola che potrebbe essere aggredita e, in tarda primavera potrebbero trovarsi sul mercato pure José Mourinho e il Cholo Simeone: un poker di papabili per la sua panchina messa in seria discussione per il rendimento troppo ondivago in campionato".