I ricordi dell'Inter in terra spagnola non sono entusiasmanti. Lo ricorda oggi Tuttosport: 13 gare nella penisola iberica, 10 sconfitte, 1 sola vittoria e 2 pareggi. In compenso, anche quando non si è vinto, in alcuni casi si è gioito. Il quotidiano ricorda soprattutto due casi. La sconfitta contro il Barcellona nel 2010 che regalò la qualificazione alla finale di Champions League e sempre contro i catalani il 3-3 di un anno fa che mandò i nerazzurri a un passo dalla qualificazione acciuffata nella gara successiva contro il Viktoria Plzen.

L'unica affermazione, tra l'altro, fa storia: 5-1 al Valencia di un'Inter spaziale al Mestalla.