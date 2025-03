Uno strepitoso primo tempo e una ripresa sonnecchiante. Così l'Inter, nell'analisi di Tuttosport, ha rischiato di gettare via la vittoria contro l'Udinese. Nello slalom di Solet che porta al pari, Correa non oppone resistenza, Barella non spende il giallo perché diffidato (ma nel finale lo prende lo stesso) e anche Sommer non è un mostro di reattività.

Nasce così una partita completamente diversa che spiega perché il Napoli ha ancora speranze di sorpasso. Proprio Solet fa di tutto per farsi vedere dai dirigenti interisti in tribuna, sebbene lui per primo sbagli nel tentativo di anticipare Thuram sulla rete di Arnautovic. Tra i demeriti dell'Inter c'è stato anche il fatto di non aver chiuso la gara dopo aver dominato il primo tempo.