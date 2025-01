Con il Monaco e gli ottavi di Champions sullo sfondo, Inzaghi pensa a qualche rotazione per la trasferta di Lecce che attende la sua Inter. Il tecnico nerazzurro dovrebbe lanciare dall'inizio più di un calciatore in cerca di minutaggio. Il primo nome è quello di Frattesi (che dovrebbe far rifiatare Barella), mentre Darmian è favorito su Dumfries (diffidato) per agire sulla corsia di destra. Dalla parte opposta Carlos Augusto concederà riposo a Dimarco o Bastoni, mentre in attacco Arnautovic può far tirare il fiato ad uno tra Lautaro e Thuram. Lo riporta Tuttosport.