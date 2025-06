Parallelamente ai discorsi per Bonny avanzano quelli per Hojlund, come si legge oggi su Tuttosport. Ma per acquistare il danese servirebbero offerte per cedere Taremi, che vorrebbe riscattarsi a Milano ma ad oggi è bloccato in Iran dalla guerra e non ha ancora offerte sul tavolo importanti a livello sportivo ed economico.

In ogni caso l'Inter non vorrebbe andare oltre il prestito con diritto di riscatto per l'ex atalantino, al massimo potrebbe inserire l'obbligo a determinate condizioni. Un'idea che si scontra con quella del Manchester United di monetizzare con un incasso di almeno 45 milioni di euro e una formula a titolo definitivo. La questione attaccanti potrebbe quindi risolversi anche a fine mercato.