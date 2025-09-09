Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di 'A tutta C', il direttore sportivo del Pontedera, Carlo Taldo ha parlato della filosofia del club con i giovani, citando anche l'Inter.

Lei ha lavorato a lungo con i giovani. Pontedera è un esempio di società che valorizza i ragazzi senza dover ricorrere necessariamente alle seconde squadre dei grandi club. Vi sentite un po’ alfieri di questo modello?

"Il progetto societario è chiaro ed entusiasmante: lavorare con i giovani è stimolante, anche se richiede pazienza. Il Pontedera è una piccola realtà, ma con idee precise e una linea chiara che ha portato frutti. Detto questo, credo che ci sia spazio per entrambe le strade: sia per club come il nostro che puntano su progetti territoriali, sia per società come Juventus, Inter, Milan e Atalanta che con le seconde squadre riescono a formare giocatori anche di altissimo livello. Basta avere idee e coerenza".