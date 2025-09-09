Marco Materazzi e Massimo Ambrosini saranno protagonisti di uno speciale Meet&Greet organizzato il 13 settembre alle 12 all'interno dell'iniziativa creata da Iliad, dal 12 al 18 settembre, in Piazza XXIV maggio a Milano come Innovation & Technology Partner della Lega Serie A.

I fan, si legge in una nota, "potranno incontrare da vicino due leggende che hanno scritto pagine indimenticabili della storia del calcio italiano e avranno l’opportunità di chiacchierare e scattare foto con loro idoli in un evento aperto a tutti gratuitamente".