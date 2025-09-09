La nuova Assemblea della Lega Calcio Serie A è convocata per lunedì 15 settembre 2025 esclusivamente in videoconferenza, alle ore 09.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione. Lo comunica la stessa Lega nel consueto comunicato. 

