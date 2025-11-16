"La notte di Pio, fra azzurro e nerazzurro, fra presente e futuro, fra emozione e ambizione". Quella di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sarà per Francesco Pio Esposito una serata diversa dalle altre come comprensibilmente scrive il Corriere della Sera che riporta non a caso le sognanti parole dell'attaccante interista nel post-Moldova, quando ha mandato un messaggio chiaro di quella che stasera per Pio sarà una "missione chiara, peraltro a una settimana esatta dal derby con vista scudetto di domenica prossima".

"Gattuso, affidandogli una maglia da titolare stasera contro la Norvegia, gli fornisce un assist prezioso per provare a tagliare l’ennesimo traguardo di una carriera in ascesa - si legge -. Allo stesso tempo, il c.t. prova però anche ad alleggerire la pressione dalle spalle del suo baby bomber" che "oltre a migliorare dovrà imparare presto a fare i conti con le attese, le pressioni, le responsabilità. Il nostro calcio e soprattutto la nostra Nazionale hanno bisogno di lui, del suo talento e delle sue doti da centravanti autentico, come in giro ce ne sono pochi, pochissimi".