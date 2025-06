Il possibile addio di Gigio Donnarumma ha movimentato il day after del trionfo europeo da parte del Paris Saint-Germain. Le parole del portiere dopo la finale ("Se resto? Non lo so") sono sembrate simili a quelle di Milito dopo il Triplete del 2010, come ricorda oggi Tuttosport.

L'estremo difensore, sempre difeso da Luis Enrique e idolatrato da tifosi e compagni anche quando era criticato dalla stampa francese, è in scadenza nel 2026 ma il PSG non vuole iniziare la stagione con dodici mesi soltanto a contratto. L'ultimo incontro tra il ds dei parigini, Luis Campos, e l'agente Enzo Raiola è di un mese fa: ci fu un rinvio a fine stagione. Il prolungamento non è scontato.

Donnarumma piace a tanti. Ci ha fatto un pensiero Guardiola per il dopo Ederson, in Italia è stato accostato a Napoli (ma Meret sta per rinnovare) e soprattutto Inter. La permanenza è ancora l'ipotesi più probabile, ma non l'unica. E certo non con un solo anno di contratto.