Niente Supercoppa Italiana per Acerbi, Pavard e Di Gennaro. Come conferma anche Tuttosport, i tre non saranno sull'aereo che alle 14.30 partirà da Malpensa per dare avvio alla missione Supercoppa italiana.

Come riferisce il quotidiano torinese, i due difensori infortunati, oltre al personalizzato che svolgeranno questa mattina ad Appiano Gentile, avrebbero svolto solo altre due sedute di allenamento in Arabia Saudita. Troppo poco affinché fossero recuperabili per la semifinale contro l’Atalanta: l'obiettivo di Inzaghi è riaverli per il Venezia, match in programma il 12 gennaio. Ci sarà, invece, Darmian.