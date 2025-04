E' arrivata proprio contro il Bayern Monaco l'ultima sconfitta casalinga in Champions League dell'Inter, il 7 settembre 2022. I nerazzurri, nelle ultime quattro in casa contro i bavaresi, hanno sempre perso, ricorda Tuttosport. Per qualificarsi al prossimo turno dovranno quindi anzitutto invertire il trend.

Da quella gara in poi l'Inter ne ha vinte 12 e pareggiate 2, subendo solo 5 gol di cui 3 dal Benfica nel '22-'23 a qualificazione già centrata. In generale a San Siro i nerazzurri hanno vinto spesso nell'era Inzaghi, 54 volte in A (meglio nello stesso periodo solo Liverpool e Manchester City con 56) e 14 in Champions. Guardando alle sole gare interne hanno invece centrato più vittorie solo il Real Madrid con 18 e il Bayern Monaco a 17.