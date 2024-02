C'è un solo rammarico, per la prestazione dell'Inter di ieri sera contro l'Atletico Madrid. Come scrive oggi Tuttosport, le occasioni sprecate sotto porta lasciano tanto da recriminare perché si sarebbe potuta chiudere la partita con un punteggio più alto.

Dall'altra parte, però, ora i nerazzurri si trovano "in Champions come nel giardino di casa", segno di una maturità crescente sul palcoscenico continentale dopo la finale disputata nella passata stagione. Sebbene al ritorno non sarà facile, l'impressione è che questa squadra abbia gli anticorpi per il Civitas Metropolitano e per la bolgia che l'aspetterà.

In vista del ritorno Morata tornerà dal 1', altra variabile da considerare. Per Thuram, invece, bisognerà aspettare l'esito degli esami anche se pare l'infortunio non sia nulla di grave.