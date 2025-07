Si deciderà nei prossimi giorni il futuro del difensore greco dell'Inter Christos Alexiou. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il destino è diviso tra la possibilità di andare allo Spezia in prestito in B (molto dipende dall'operazione Cittadini) oppure di essere aggregato con la formazione Under 23 nerazzurra, pronta al debutto in terza serie.