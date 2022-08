Due titolari su tre sono stranieri, in Serie A. Solo i club esteri investono sui nostri talenti. Ne è un esempio il caso di Cesare Casadei, che a 19 anni ha dovuto accettare di andare a lavorare a Londra. È uno dei nomi sul taccuino del ct Roberto Mancini, ma la sua squadra, l'Inter, ha reputato più utile venderlo al Chelsea, spiega La Repubblica. Neanche cinque mesi fa ci si batteva il petto per l'Italia fuori dai Mondiali promettendo un cambio d'indirizzo: sono rimaste parole. Certo, la favola per cui gli italiani non hanno mercato vale solo all'interno dei nostri confini, evidenzia il quotidiano nel dettaglio: il West Ham non s'è fatto problemi a sganciare 42 milioni per Scamacca, potenziale centravanti della Nazionale. L'Ajax ha preso il gigante Lucca dal Pisa, pagandolo 11 milioni. Conte al Tottenham ha voluto per più di 18 milioni il potentissimo Udogie. Un solo anno di A è bastato a Viti per trasferirsi dall'Empoli al Nizza per 15 milioni. Inghilterra, Olanda, Francia: quattro dei sei italiani più cari nell'ultimo mercato sono finiti fuori dai nostri confini.