"L'inchiesta si allarga". E' dedicato ovviaemente all'indagine sulla Juve il titolo che 'apre' la prima pagina di Tuttsport del 6 dicembre 2022. "I faldoni di Torino alle Procure di Bergamo e Genova", si legge ancora.

In taglio basso spazio anche alle news di calciomercato: "Smalling e Kessie, avanti Inter: caccia alle occasioni". E poi di fianco: "Toro, 4 milioni per Lazaro. Il riscatto dell'Inter è fissato a 6, ma i granata confidano di chiudere a una cifra inferiore in temp brevi".