La prima pagina di Tuttosport di martedì 29 novembre 2022 ha lo stesso schema di quella del Corriere dello Sport. L'apertura, infatti, è tutta per la notizia più calda con il seguente titolo: 'Nuova era Juve. Lasciano tutti, anche Agnelli'.

Poi, in taglio basso, largo a Qatar 2022 e al caso André Onana in particolar modo: "Onana litiga con il ct e se ne va! Il portiere del Camerun neanche in panchina con la Serbia. Difficile ricucire lo strappo, l'Inter lo aspetta".