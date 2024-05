L'Inter si defila nella corsa a Zirkzee. Secondo la Gazzetta dello Sport, per il 22enne attaccante olandese del Bologna, oggi è gara tra Milan e Juventus, con l'Arsenal come terzo incomodo. I nerazzurri, invece, si sarebbero sfilati almeno per il momento:

Mancano ancora troppe curve per sbilanciarsi. Ma di sicuro, vista l'aria che tira, il prezzo rischia di salire oltre i 50-60 milioni più bonus. E, a queste cifre, l'Inter non ci sta. Anche se, fino a pochi giorni fa, proprio la Gazzetta parlava di Zirkzee come nome forte per l'attacco nerazzurro, con tanto di tesoretto da raggranellare per accontentare il Bologna (RILEGGI QUI).