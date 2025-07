Nel nuovo centrocampo dell'Inter saranno (a meno di novità di mercato) ancora centrali i titolarissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma Chivu e il mondo nerazzurro ripongono tanta fiducia anche in Petar Sucic, arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni. A ottobre compirà 22 anni, ma il talento e la sua duttilità potrebbero portarlo a trovare subito spazio. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, sottolineando che il croato potrà giocarsi le sue carte soprattutto se, come sembra, Chivu punterà su una mediana a due.

"Con la Croazia, infatti, Petar ha giocato in quella posizione, duettando spesso con il neomilanista Modric - ricorda la rosea -. Una colonna cui appoggiarsi e con la quale orientarsi nel cuore della squadra, proprio come potrà succedere all’Inter: Barella è la certezza, Mkhitaryan l’altro veterano da studiare per crescere e Frattesi un modello per perfezionare l’arte preziosa del carpe diem. In una rosa profonda come quella nerazzurra, il primo obiettivo del croato sarà di farsi spazio nelle rotazioni. Se poi Calha dovesse salutare, spazio e continuità potranno crescere".