"Gol da predestinato". La Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Petar Sucic, al suo primo gol (e che gol!) in maglia Inter. "Nel suo tenere botta sul contrasto di Mandragora e nel gioco di suola per irridere il povero Comuzzo prima di sparare davanti a De Gea, Sucic ha mescolato in uguali dosi fisica e tecnica - si legge -. Ha unito in una sola giocata Barella più Mkhitaryan, le due mezzali tenutarie del ruolo in nerazzurro. Nello specifico, Petar ha preso il posto dell’armeno infortunato, accomodandosi sul centrosinistra, ma potrebbe pure abitare dall’altro lato, nelle terre di Barella. Del resto, è stato lì che si è piazzato quando è entrato Zielinski e Nicolò ha potuto rifiatare. Comunque vada, al di là del gioco degli incastri, il croato ha detto all’Inter ciò che l’Inter voleva sentirsi dire: si può pensare di recuperare l’imprescindibile Micki con tutta la calma del mondo, la data di dicembre per il ritorno in campo spaventa assai meno adesso".

