Scudetto nel derby? L'Inter non ci pensa, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali. Ma secondo la Gazzetta dello Sport ci sono almeno cinque giocatori che avrebbero una voglia matta di vincere matematicamente il tricolore proprio dinanzi ai rivali rossoneri nel match del 22 aprile.

Si tratta di Acerbi, ex milanista dimenticato considerando la parentesi rossonera molto negativa nel 2012: le polemiche per Lazio-Milan di due anni fa e per il caso Juan Jesus sono ancora fresche. Ovviamente nella lista trova spazio Calhanoglu e i motivi non sono da spiegare. Stimoli extra nella stracittadina pure per Dimarco, interista di ferro fin dalla nascita, per Lautaro, capitano e leader di questa Inter, e per Thuram, che fu a un passo dai cugini in estate prima di fare la scelta nerazzurra.