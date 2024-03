Grande prova di Alexis Sanchez, che nell'ultimo periodo sta finalmente incidendo come ci si aspettava in estate. E la Gazzetta dello Sport sottolinea il momento d'oro del cileno, indicandolo come uno dei migliori dell'ultimo turno di campionato.

Il 35enne cileno - come si legge - sta dimostrando di essere ancora molto utile: assist e gol contro il Genoa. Finora lo score totale di Alexis parla di 3 gol e 3 assist in tutte le competizioni (23 presenze, spesso scampoli di gara). Un pezzo di scudetto gli spetterà di diritto, proprio come nel 2021. Il Leone è tornato a ruggire.