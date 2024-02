La Gazzetta dello Sport promuove con un gran 9 in pagella lo spettacolo proposto da Roma e Inter nonostante il meteo avverso, mentre boccia totalmente la Juventus di Allegri (4) che scivola in casa contro l'Udinese.

"Roma-Inter è stata una partita bellissima, forse la più bella di questa stagione in Serie A, perché non ha sofferto di tempi morti. Si è giocato senza tregua, sotto una pioggia forte. Per contenuti e per scenario sembrava una gara degna dei migliori incontri di Premier League. Come sarebbe bello se la Serie A regalasse sempre più spettacoli simili. Senza paura né calcoli, con coraggio - si legge -. Una crisi all’improvviso, sul più bello, quando sembrava che la Juve potesse giocarsi lo scudetto. Risultati pessimi e gioco scadente, una combinazione fatale. Parafrasando Allegri: le guardie sono state seminate dai ladri".