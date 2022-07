Finito il mese di luglio, ma in archivio anche la passata stagione e si attivano tutti i nuovi contratti. In casa Inter, quindi, finalmente si possono accogliere sia André Onana che Henrikh Mkhitaryan, con entrambi che hanno già svolto le visite mediche e aspettavano solo scadessero gli accordi con i vecchi club. "Per il portiere camerunese al via un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, per il centrocampista armeno un biennale da 3,3 netti più bonus facili - spiega la Gazzetta dello Sport -. Non arriverà, comunque, oggi il timbro del club: niente ufficialità, bisognerà aspettare il weekend per ascoltare le prime parole da interisti della coppia, registrate in sede a tempo debito".