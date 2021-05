Il Milan è pronto a dare battaglia sul mercato ad Atletico Madrid e Liverpool per arrivare a Rodrigo De Paul, pezzo pregiato della carissima bottega dell'Udinese. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i rossoneri dovrebbero fare un investimento consistente, ma stanno studiando possibili soluzioni per accontentare la richiesta da 40 milioni di euro dei Pozzo: la prima opzione porta ad Hauge, che Maldini potrebbe offrire come parziale contropartita valutandolo 15 milioni di euro (il norvegese potrebbe restare in Friuli o andare al Watford, club inglese sempre di proprietà dei Pozzo. Alla cessione dell'ex Bodø/Glimt - spiega la rosea - va aggiunto il risparmio per gli stipendio di Calhanoglu e Donnarumma, senza dimenticare la possibilità di monetizzare dalle partenze di Castillejo e Krunic, Conti, Laxalt, magari Caldara.

VIDEO - CONTATTO LUKAKU-INZAGHI: I CONTENUTI DEL COLLOQUIO