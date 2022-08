La grande novità di formazione, secondo la Gazzetta dello Sport, potrà essere Gagliardini dal 1' al posto di Calhanoglu. Al momento la rosea dà l'ex atalantino davanti al turco per completare la linea mediana con Barella e Brozovic. Sulle fasce, invece, Dimarco e Dumfries in vantaggio su Gosens e Darmian. Per il resto, tutto come da copione a meno di clamorose sorprese.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.