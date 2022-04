Missione 85 punti. Questo l'obiettivo fissato in casa Inter secondo La Gazzetta dello Sport, che spiega come il conteggio fotografi il percorso pensato da oggi al 22 maggio, quando è in programma l'ultima giornata di campionato. "Per toccare la cifra-scudetto senza ansie basterebbe semplicemente ripetere gli stessi risultati fatti all'andata nelle stesse otto partite: sette vittorie e un pareggio, 22 punti totali". Da aggiungere ai 63 già messi in tasca il totale fa appunto 85, quota che secondo la rosea sarebbe sufficiente per arrivare al tricolore.