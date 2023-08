Non è ancora del tutto decisa la formazione dell'Inter che affronterà il Monza nella prima giornata di campionato. Anche per quel che riguarda il centro della difesa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è certa la presenza di De Vrij al posto di Acerbi, visto che il centrale azzurro potrebbe anche farcela per sabato. Non dovrebbe invece essere titolare Frattesi anche se l'ex centrocampista del Sassuolo "rischia di scalare rapidamente le gerarchie".