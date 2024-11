Per la Gazzetta dello Sport, quella di stasera a San Siro è "La partita del doppio zero". E il motivo è presto detto: da una parte c'è l'Inter, ancora con la porta inviolata; dall'altro c'è il Lipsia, fermo a zero punti.

Ad agitare il sonno della vigilia di Simone Inzaghi - secondo la Gazzetta - è stato più che altro l’unico precedente tra l’allenatore dell’Inter e il tecnico del Lipsia, il tedesco Marco Rose. Europa League 2017-18, quarti di finale, la Lazio di Inzaghi contro il Salisburgo di Rose (il Salisburgo è l’altra squadra germanofona della galassia Red Bull). Quattro a due per la Lazio nell’andata a Roma; 4-1 per il Salisburgo nel ritorno in Austria, dopo l’1-0 iniziale di Immobile.