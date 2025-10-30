Finalmente è tornata la curva. In tanti, ieri allo stadio ma anche a casa, avranno avuto questo pensiero a sentire i primi cori intonati dal cuore del tifo nerazzurro di San Siro. Mancava l'apporto sonoro degli interisti in casa, nonostante la buona volontà degli altri settori dello stadio.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il match di ieri tra Inter e Fiorentina ha segnato il ritorno dei gruppi organizzati. "A fine partita hanno teso la mano alla squadra, palesatasi sotto il settore per festeggiare il 3-0, e ha tributato un omaggio a un vecchio amico. L’ex Edin Dzeko s’è preso gli applausi della curva interista, che da ieri avrà un nuovo striscione: «Secondo anello verde Milano»".

La speranza, dopo i fatti degli ultimi tempi, è che la serata di ieri segni un nuovo inizio. L'Inter ha bisogno di tutti i suoi tifosi.

