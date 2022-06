Scatenato sul mercato il Monza neo promosso in Serie A. La società di Berlusconi e Galliani ha messo nel mirino gente del calibro di Joao Pedro, Candreva e Gollini, oltre ovviamente ad Andrea Pinamonti. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'offerta ultima per l'Inter è di 15 milioni, una cifra ritenuta sufficiente per l'acquisto a titolo definitivo.