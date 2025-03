Ora che i cartellini si accumulano, anche le squalifiche iniziano ad avere un loro peso. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'Inter andrà a Parma nel prossimo turno di campionato senza Barella: il centrocampista, ammonito ieri, era diffidato e dunque non ci sarà al Tardini contro la squadra di Chivu.

Niente trasferta emiliana neanche per Inzaghi, espulso per proteste da Chiffi reo di non aver ravvisato un fallo su Correa. Al contrario, i nerazzurri riavranno Bastoni, ieri out dopo il rosso di Bergamo: il difensore, però, resta in diffida.

Il primo stop, quello di Barella, secondo la rosea imporrà qualche ragionamento di turnover al tecnico soprattutto a centrocampo, considerando anche il derby di mercoledì di Coppa Italia e il successivo impegno di Monaco con il Bayern in Champions. Peraltro nelle due gare di coppa mancherà, sempre per squalifica, l’albanese Asllani.