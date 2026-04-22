La doppietta siglata ieri da Hakan Calhanoglu allontana ancora di più quelle che sono le "certezze" che arrivano dalla Turchia riguardo a un ritorno in patria del regista nerazzurro. Non tanto, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, per le due reti ma per l'amore che la gente di San Siro ha riversato (come fa ormai da anni) verso il giocatore, in mezzo a gioie e delusioni. Un matrimonio iniziato cinque anni fa dopo l'addio al Milan e nel quale ieri Hakan ha conquistato un altro pezzo di cuore nerazzurro.

Al momento del 2-2 siglato dal centrocampista, San Siro è esploso come nelle notti più belle. "Per fortuna abbiamo cambiato la partita dopo tanta difficoltà, si sa già che è sempre difficile una sfida col Como perché loro sanno giocare benissimo, ma abbiamo fatto il "nostro" nel secondo tempo... Adesso vogliamo vincere due trofei, ma prima ci aspettano diverse partite importanti in campionato e vogliamo chiudere quella pratica il prima possibile", le parole pronunciate da Calhanoglu ieri nel post-partita.

Sempre parlando ai microfoni di Mediaset il turco ha ricordato di aver segnato un gol simile al secondo con il Como, di testa, quando era in Germania. Certamente non la specialità della casa, tanto da risultare la prima con un'inzuccata da quando veste la maglia nerazzurra.

Emozioni, quelle di ieri al Meazza, che sembrano aver messo da parte la tentazione di un rientro in patria per Calhanoglu, convinto a continuare la sua avventura con l'Inter.