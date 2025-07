Tiene ancora banco il futuro di Giovanni Leoni, difensore del Parma particolarmente ambito dalle big di Serie A e non solo. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta di Parma, "le parole di Ausilio sono state un tentativo di ammorbidire il Parma, oppure un piccolo distacco dalla trattativa". Il club crociato non abbassa il prezzo e le big sembrano allontanarsi. "Ma è solamente strategia?", s'interroga il quotidiano locale. Anche perché il Parma non abbassa il prezzo fissato in 40 milioni di euro. L'Inter avrebbe affondato il colpo solo se fosse riuscita a 'tagliare' Acerbi.