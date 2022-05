Le chance scudetto per i nerazzurri sono minime, sentenzia il Corriere della Sera tra le colonne dell'edizione odierna, dove però precisa: l'Inter ci crede, anche se è difficile. I primi a crederci sono i tifosi che al netto delle difficoltà tengono alta l'asticella dell’entusiasmo, non è un caso che l'esterno Centro Sportivo Suning nei giorni scorsi si è riempito di nerazzurro. L'Inter non vuole abdicare e "stasera il presidente Steven Zhang farà visita alla squadra" che, immediatamente dopo la gara con la Samp inizierà a pensare ai rinnovi a partire da quello di Inzaghi: "Prolungamento fino al 2024. Vicino a firmare il contratto, per un anno, il portiere Handanovic. Più difficile che resti Perisic".