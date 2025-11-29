Nell'ambito dei festeggiamenti per i suoi 70 anni organizzati dal Comune di Sonnino, sua città di nascita, Alessandro Altobelli è stato raggiunto da Oggi Sport Notizie, spiegando in primo luogo di non avere il pensiero di quale partita della sua lunga carriera vorrebbe rigiocare: "Non fa bene guardarsi indietro, meglio guardare avanti. Quello che è stato è stato, penso che sarà ancora più bello da ora in avanti. Mi sono tolto tante soddisfazioni, ho vinto Mondiale, Scudetti e Coppe Italia, lasciando un bel ricordo agli interisti e agli italiani".

Spillo parla poi dell'Inter di oggi, nel mirino della critica dopo le ultime sconfitte: "Ci sono passato anche io da certi momenti. Dopo aver perso il derby e in Champions tutti i non tifosi sono pronti a criticare, ma penso che l'Inter sia una bella squadra, farà la sua parte fino a fine campionato e qualcosa di buono farà. Lautaro Martinez? Non segna da due domeniche e sembrano duemila anni. Stiamo parlando del giocatore più forte al mondo in questo momento, titolare nella Nazionale argentina e capitano dell'Inter. Quando scende in campo, lo osanniamo sempre perché è attaccato alla maglia, alla società e ai tifosi. Gli diamo tutto il tempo per tornare il gol, non abbiamo fretta".