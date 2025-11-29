"Io non mi faccio tante illusioni, mi basterebbe entrare in Champions League perché ci sono rivali al momento più complete". Parola così a La Gazzetta dello Sport Carlo Verdone, celebre attore di fede giallorossa che non vuole illudersi nonostante il primo posto in classifica della sua Roma: "Certo, il Napoli ha Lukaku rotto e qualche altro infortunato, ma la squadra è solida, così come l’Inter - dice -. Al Milan bisogna stare attenti perché se azzecca due partite diventa tosta, quindi non mi faccio molte illusioni. Però sperare in qualcosa di importante non è male, alla fine la squadra c’è, i calciatori mi sembrano tranquilli, contenti del modo e della posizione in cui giocano, sono ben collegati, c’è molta empatia. Quindi siamo contenti anche noi, finalmente vediamo una squadra che ci dà delle soddisfazioni, andiamo allo stadio e diciamo: 'Abbiamo vinto e abbiamo visto pure un bel gioco' oppure 'Abbiamo perso, peccato perché abbiamo giocato bene'. Ora vengono prese con filosofia anche le sconfitte".

