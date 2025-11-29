Papu Gomez, ex attaccante dell'Atalanta oggi in forza al Padova in Serie B, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sportweek.

"La Roma di Gasperini può vincere lo scudetto?Per me sì. Il Napoli sta rallentando, la Juve non ingrana. L’Inter è quella che sta meglio, ma la Roma lotterà fino alla fine", le sue parole.