Ederson potrebbe lasciare l'Atalanta a fine stagione. In Spagna si continua a parlare del futuro del centrocampista brasiliano, in scadenza di contratto con la Dea nel 2027.

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, Ederson potrebbe partire per una cifra tra i 30-40 milioni di euro. Una cifra più abbordabile rispetto ai 65-70 milioni richiesti dall'Atalanta nelle scorse sessioni di mercato. 

Trovano dunque conferma le parole pronunciate dall'agente André Cury, agente del giocatore, ai microfoni di Cadena SER (LEGGI QUI LE PAROLE). Resta da capire se il profilo di Ederson possa tornare di moda anche per il calciomercato dell'Inter. 

