"Il Milan può vincere lo scudetto?". È una delle domande rivolta da La Gazzetta dello Sport a Giuseppe Pancaro, intervistato nel giorno della sua sfida dell'ex che vedrà i rossoneri sfidare la Lazio a San Siro: "La variabile è il centravanti, ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri. Davanti a tutti c’è sempre l’Inter, poi è un campionato equilibrato", dice l'ex terzino.

Che idea si è fatto della situazione in casa Lazio?

"E’ il momento più basso della gestione Lotito. La società non programma, non fa investimenti ed è lontana dai vertici. All’interno di queste difficoltà, Sarri e la squadra stanno facendo il massimo. Tra i giocatori che amo di più c’è Gila: fortissimo".