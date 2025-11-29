Offerta di Natale da DAZN per i suoi utenti abbonati ai piani Sports, Goal, MyClubPass e Full. La piattaforma streaming ha introdotto una modifica temporanea, fino al 31 dicembre 2025, ampliando la possibilità di visione simultanea per gli abbonati. Si potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti Internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi. 

Per questi abbonamenti, solitamente, è consentita la visione su due dispositivi contemporaneamente ma solo se connessi alla medesima rete domestica. La modifica non richiede alcuna attivazione da parte dell’abbonato. Alla scadenza dell’iniziativa, DAZN ripristinerà automaticamente la configurazione standard: resterà possibile utilizzare due dispositivi contemporaneamente, ma entrambi dovranno essere collegati alla stessa rete domestica dell’abbonato.

Sezione: News / Data: Sab 29 novembre 2025 alle 13:00
Autore: Raffaele Caruso
