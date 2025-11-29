Era attesa nella giornata di oggi la decisione di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, sull'eventuale convocazione di Henrik Mkhitaryan per la sfida di domani e la decisione è arrivata: l'armeno, ai box da un mese pieno per un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, dopo aver lavorato in gruppo e secondo Sky Sport sarà convocato per la sfida contro la squadra di Alberto Gilardino. A breve la partenza per la Toscana.